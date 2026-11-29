Futuro De Bruyne, Zambardino: “Certe ‘iacovelle’ mediatiche sono folclore, il punto è un altro"

Vittorio Zambardino analizza il futuro di De Bruyne e le polemiche delle ultime settimane.

Il giornalista Vittorio Zambardino, sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno, si è soffermato sull'assenza di Kevin De Bruyne contro il Sassuolo e sulle recenti polemiche che hanno coinvolto il centrocampista belga: “Non ci sarà Kevin De Bruyne, per il quale l’espressione ‘affaticamento’ non si capisce se sia un preannuncio di infortunio o un premio (pensiamo di sì) per due partite giocate a distanza di tre giorni nelle quali il belga non si è risparmiato, siglando così una tregua nelle polemiche con i tifosi”.

Zambardino sul futuro di De Bruyne a Napoli

Secondo l'editorialista, il vero interrogativo riguarda la permanenza in azzurro del centrocampista belga oltre la finestra invernale di calciomercato, piuttosto che il suo rendimento o le dichiarazioni della moglie: “Si è perfino arrivati alla rettifica sulle parole della moglie: ‘Non ha mai parlato male di Napoli’. Non riusciamo ancora a capire che questo genere di ‘iacovelle’ mediatiche sono folclore, sembrano estorte a chi ha detto una sgradevolezza. Il punto, con Kdb, è se ci lascia a gennaio oppure continua, non il rendimento. È un professionista e la professionalità non gioca male per dispetto”.