Calaiò: "Serve il Napoli dell'anno scorso per il miracolo Champions"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Osimhen? Deve sicuramente dare qualcosa in più come tutti gli altri. Sono nove finali da giocare per andare in Champions, anche per rispetto di una città che gli ha dato tanto e per andarsene senza rimpianti. Bisogna essere realisti, non è facile. Non solo Osimhen, serve un Napoli in versione dell'anno scorso per fare questo miracolo".