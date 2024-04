Calzona incredulo: "Ho mostrato alla squadra azioni in cui in 10 difende bene ed in 11 no!"

Francesco Calzona non ha risparmiato critiche alla squadra, accusata di non avere rabbia, orgoglio e voglia di fare la corsa in più

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Francesco Calzona non ha risparmiato critiche alla squadra, accusata di non avere rabbia, orgoglio e voglia di fare la corsa in più. In un passaggio ha svelato anche di aver mostrato delle particolari immagini alla squadra.

Come mai manca pressione davanti ed i reparti non accorciano? Così per gli avversari è facile salire

"Quando perdiamo palla facciamo fatica a rimetterci a posto e tornare sotto palla, è la cosa peggiore, ci sta sbagliare un passaggio, ma deve esserci percezione del pericolo, rimettersi subito dietro la linea della palla. Per mentalità chiedo sempre di difendere in avanti, ma in alcuni momenti non lo fai, magari stai spendendo troppo, puoi fare densità, ma non nella nostra metà campo. Ho fatto vedere delle immagini alla squadra in cui senza Osimhen che era fuori in 10 hanno fatto un'ottima densità, ma nelle ultime partite invece... in 11 contro 11 invece non percepiamo il pericolo. Perché lo facciamo bene in 10, con gli avversari che non verticalizzano mai, e non in 11? Non ho risposte"