Di Canio a Sky: "Per una notte Hojlund più forte di Haaland"

Napoli, Manchester City, Champions League, Hojlund, Spinazzola e Lang: l'ex attaccante analizza le reti azzurre all'Etihad Stadium

Paolo Di Canio, ex attaccante, oggi talent in tv, ha commentato a Sky Sport la gara di ieri del Napoli che ha pareggiato contro il City all'Etihad per la quinta giornata della fase campionato di Champions League.

"Hojlund è bravissimo a calciare sotto le gambe del difensore e la palla entra in rete. Allarga e chiude col sinistro. Hojlund è diventato Haaland per una sera, anzi meglio di lui. Davvero, guardate la concentrazione nel calciare. E poi sul secondo gol Spinazzola aspetta aspetta e poi fa un passaggio dosato perfetto per Lang che calcia nel miglior modo possibile".