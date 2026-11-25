Di Canio a Sky: "Per una notte Hojlund più forte di Haaland"
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Napoli, Manchester City, Champions League, Hojlund, Spinazzola e Lang: l'ex attaccante analizza le reti azzurre all'Etihad Stadium
Paolo Di Canio, ex attaccante, oggi talent in tv, ha commentato a Sky Sport la gara di ieri del Napoli che ha pareggiato contro il City all'Etihad per la quinta giornata della fase campionato di Champions League.
"Hojlund è bravissimo a calciare sotto le gambe del difensore e la palla entra in rete. Allarga e chiude col sinistro. Hojlund è diventato Haaland per una sera, anzi meglio di lui. Davvero, guardate la concentrazione nel calciare. E poi sul secondo gol Spinazzola aspetta aspetta e poi fa un passaggio dosato perfetto per Lang che calcia nel miglior modo possibile".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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