De Bruyne, Montervino: "Per me saluta. Già è stato un miracolo vederlo rimanere..."

II Napoli torna a rialzare la testa dopo il prezioso pareggio maturato ieri contro il Manchester City. Anche l'ex calciatore azzurro Francesco Montervino, intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb, ha apprezzato la prestazione della squadra di Allegri, per quanto secondo lui il percorso di rinascita fosse partito già prima della gara dell'Etihad Stadium: "Questo pareggio dà un grandissimo entusiasmo e ritenevo che già contro il Torino ci sia stata la scintilla, perché quando fai tredici tiri in porta vuol dire che le cose girano. In più non bisogna dimenticare che mancano Neres, Vergara e Santos, ma nonostante tutto contro il Torino si potevano fare tre o quattro gol. leri è stata la dimostrazione che la squadra è viva e che con questo sistema di gioco si può fare bene".

"De Bruyne? Già è stato miracoloso vederlo rimanere finora. Penso che con molte probabilità lascerà a Gennaio. Per me comunque non è una perdita importante perché il Napoli non si può più permettere un giocatore come lui. È stato un onore vederlo con la maglia del Napoli, ma non è più un giocatore su cui si deve puntare, sia per motivi di bilancio, sia per motivi tecnici. Questo campionato di transizione ti deve portare a provare qualcosa di diverso da gennaio in poi".