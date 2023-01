Careca: “Coppa Italia non è il campionato, Cremonese ha fatto partita dell’anno a Napoli”

L’ex bomber azzurro Antonio Careca è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends: ci vediamo a Napoli”

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’ex bomber azzurro Antonio Careca è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends: ci vediamo a Napoli”: “La Coppa Italia è un’altra competizione rispetto al campionato. La Cremonese è ultima in Serie A ma andata a Napoli per fare la partita dell’anno e così ha fatto. Il Napoli ha iniziato benissimo, ha creato, ma poi ha avuto delle difficoltà in difesa anche a causa dei tanti cambi di formazione”.