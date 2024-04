Chiariello furioso: "Chi ha dato il patentino da difensore a Juan Jesus? È disastroso!"

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport, parlando della gara di Juan Jesus di oggi contro la Roma

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport, parlando della prestazione di Juan Jesus nella gara di oggi contro la Roma: "Juan Jesus su Azmoun ha fatto un intervento irruento, come di un difensore giovane che si deve ancora disciplinare. Juan Jesus, il patentino dei difensori chi te l'ha dato? Poi si è mangiato un gol che l'avrebbe segnato chiunque... A porta vuota l'ha alzata...

Per me Juan Jesus non è male... È uno tsunami, un disastro! Io non voglio infierire, ma in queste condizioni non deve giocare. Soprattutto dopo quello che ha fatto in settimana, che si è opposto al ritiro. Oggi la partita non l'abbiamo vinta perché i solitI Rrahmani e soprattutto Juan Jesus, fanno disastri. E per me Calzona è da 5 perché ha messo in campo Juan Jesus. Non deve giocare più!".