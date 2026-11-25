City-Napoli, Allegri: "E' stato un buon allenamento difensivo"

"C'è l'amaro in bocca per la mancata vittoria, ma il pareggio è il risultato più giusto. Ho detto ai ragazzi che avere coraggio in Europa e giocare con gli spazi che ci sono ci deve essere sempre e va fatta crescere. Ora abbiamo domenica una partita molto importante che va preparata nel migliore dei modi. Stasera è stato un buon allenamento difensivo". Lo ha detto ieri Max Allegri, allenatore del Napoli, commentando a Sky Sport la gara di ieri contro il City al Maradona.

"Il City è una squadra forte, Doku era difficile da marcare, bravi i miei ragazzi che si sono applicati come volevo. Sono contento per loro. E' normale che in Champions l'approccio deve essere diverso, serve anche spavalderia. Bisogna essere convinti delle proprie qualità tecniche. De Bruyne? Purtroppo l'età passa, ma è straordinario. Mi è dispiaciuto toglierlo, quando ha palla difficilmente sbaglia. Non so per quanti anni giocherà ancora ma il calcio sta perdendo giocatori straordinari, come lui, come Modric. Giocano un calcio diverso da tutti. Gli chiederò di restare fino a giugno? Ne parleremo con la società, è un ragazzo serio e professionale e credo rimarrà fino a giugno".

"Nella prima parte di stagione per responsabilità mia abbiamo curato poco la fase difensiva. Basta rivedere i gol presi. Col Bodo, per dire, sul 4-2 abbiamo preso un altro gol. Segnali che non vanno bene. Vuol dire mancanza di rispetto e umiltà della squadra in certi momenti. E così è stato in campionato. Invece stasera loro per far gol hanno dovuto sudare e questo deve essere l'atteggiamento giusto per provare a vincere".