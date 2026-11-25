Repice: "Pio Esposito presto concorrerà per il Pallone d'Oro"

Francesco Repice, radiocronista Radio Rai, ai microfoni della Rai ha trattato alcuni temi di attualità: "Il centravanti è fondamentale in una squadra. Come dice Bergomi, la squadra con centravanti forte è già metà squadra perché ti fa giocar bene sempre e Pio Esposito è un centravanti che è un piacere per chi ama il calcio. E' un giocatore che tra pochi anni concorrerà per il Pallone d'Oro.

Conte? C'è qualcosa di irrisolto con la Juve, ha ragione quando dice che il cerchio si può chiudere. Lui è juventino dichiarato, di fede, per cui sa che quella storia lì qualcosa può dare. Ma sulle tempistiche di quelle dichiarazioni non sono d'accordo".

