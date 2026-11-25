Lang a Sky: "Non mi importa se i tifosi fischiano o sono contenti"

Le parole di Noa Lang, attaccante del Napoli, dopo la partita contro il Manchester City

Grande protagonista ieri contro il City, Noa Lang ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Manchester City: “Abbiamo lottato tanto, siamo un po’ delusi perché alla fine abbiamo solo pareggiato. Sto facendo sempre le mie cose in tutta la stagione, lavoro duramente, mi sento bene, creo occasioni. Sento la fiducia dell’allenatore, penso di aver giocato una buona stagione finora”.

Si parla molto di te in quest’ultimo periodo.

“È il bello del calcio. Non mi importa se i tifosi fischiano o sono contenti, non posso cambiare queste cose. Io penso soltanto al campo, quello che succede fuori non mi importa molto”.