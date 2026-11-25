Del Genio: “Visto? Napoli forte anche in 13! Coraggiosi, blocco medio e niente linea a 5!”

Paolo Del Genio a Napolità ha commentato la gara dell'Etihad col pari contro il City che rilancia le ambizioni degli azzurri per il futuro: "Siamo arrivati vicino all’impresa. Cherchi centrale era diventato più insidioso, poi è entrato Doku. Cherchi sull’eterno non proprio adatto, l’altro non c’era quindi errorucci di Maresca, ma Napoli bene e speriamo il punto di stasera faccia la differenza. 4231? Spinazzola alla fine è un destro, se ti metti a 4 anziché a 5 non schiacci Politano sulla linea e sei meno basso.

Lang e Politano erano più su, la linea di centrocampo era a 5 sotto palla quindi 451 ed un blocco non così basso ma più medio. Poi ci sono stati momenti più di sofferenza, qualche sofferenza sugli angoli marcando a uomo ma sono difetti che ci possono stare lì. Per il resto costruzione fatta meglio, più aggressivi, difesa coraggiosa più su, più autorevolezza nel cercare linee di passaggio, finalmente il coraggio trasmesso da Allegri e quello che dico da tempo: il Napoli è forte, in 13 sono stati all’altezza dei campioni del City. Certo non il miglior City degli ultimi anni, ma comunque forte. Ora dobbiamo convincerci tutti che il Napoli è forte e deve convincersi in primis Allegri, la stagione è in salita ma non compromessa ma si deve risalire”.