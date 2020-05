Commissione medica FIGC: "Ecco perché in Bundesliga è stato più facile ripartire"

Ospite del convegno “Lo sport oggi: dall’emergenza alla ripartenza”, organizzato dall’Università di Bologna e dalla rivista Diritto dello Sport, il professor Gianni Nanni, medico sportivo del Bologna e rappresentante dei medici di Serie A nella Commissione medica FIGC ha spiegato il motivo per il quale in Germania sono riusciti a ripartire prima: ”È vero che la Bundesliga è ricominciata, ma hanno un’organizzazione diversa e hanno avuto un impatto diverso per quanto riguarda l’epidemia Covid. Tenete presente che la Bundesliga, considerando le prime tre serie professionistiche, fa ogni settimana 20-25 mila tamponi, pari allo 0,4% del fabbisogno nazionale. E inoltre la legge è diversa. In Italia i calciatori sono dipendenti delle società, in Germania no. La paura di certe componenti del mondo del calcio a far ripartire le competizioni deriva anche dalla paura di essere coinvolti in queste vicende”.