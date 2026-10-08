"Con Italiano il Napoli avrebbe fatto meglio?", Del Genio: "Una cosa è certa"
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio: "Anguissa via per Romano del Cagliari? Se dovesse capitare un'opportunità per cederlo, devi essere subito pronto a rimpiazzarlo. Ma penso andrà a scadenza e non si farà nulla a gennaio. Per Romano a gennaio è difficile e poi ci sarà concorrenza.
Ma io Romano lo vedrei bene più come sostituto di Lobotka, che pure è in scadenza. Poi può fare anche la mezzala, certo". Altra domanda in diretta da un tifoso: "Con Italiano questa squadra avrebbe fatto meglio di Allegri? Non lo sappiamo, ma una cosa la dico. Avrebbe fatto un calcio diverso, questo sì".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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