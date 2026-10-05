Conte: “Napoli esperienza meravigliosa: ecco perché ho lasciato”

Antonio Conte torna a parlare della sua esperienza sulla panchina del Napoli. Ai microfoni di The Athletic, l’ex tecnico azzurro ha raccontato quanto sia stato intenso e dispendioso il periodo vissuto alla guida del club partenopeo.

“Napoli è stata un’esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per club come Napoli, Roma o Lazio. Per cui ho consumato davvero molte energie. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d’occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee”.

Conte racconta l’esperienza al Napoli e il suo futuro

Parole che fotografano il grande dispendio di energie richiesto dall’avventura napoletana e, allo stesso tempo, il momento di riflessione che Conte sta vivendo lontano dalla panchina, osservando e studiando l’evoluzione del calcio.