Conte, pausa dopo il Napoli: “Quest’anno posso stare tranquillo e riposarmi”

Conte si gode un periodo lontano dalla panchina dopo il Napoli e al Festival dello Sport conferma la volontà di riposarsi.

Antonio Conte ha affidato a un videomessaggio il suo saluto al Festival dello Sport, tornando indietro di trent’anni fino alla Champions League conquistata dalla Juventus contro l’Ajax. L’ex allenatore del Napoli ha ricordato soprattutto il valore umano della squadra guidata da Marcello Lippi, uno degli aspetti rimasti maggiormente impressi nella sua memoria: “È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida”. Conte avrebbe voluto partecipare personalmente all’appuntamento di Trento, ma in questo momento si trova lontano dall’Italia.

Conte senza panchina nel 2026-27: “Mi sto godendo ancora un po’ di vacanza”

È soprattutto il passaggio dedicato al presente ad attirare l’attenzione. Dopo gli ultimi anni vissuti costantemente sul campo, Conte ha confermato la volontà di sfruttare questa stagione per staccare e recuperare energie, senza l’impegno quotidiano di una panchina: “Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po’ di vacanza, visto che quest’anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi”. Una scelta che racconta una stagione differente per l’allenatore salentino, intenzionato a concedersi una pausa dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli. Nessuna indicazione, invece, sul momento in cui potrebbe decidere di tornare ad allenare: per adesso Conte si gode un periodo lontano dalle pressioni e dagli impegni quotidiani del calcio.