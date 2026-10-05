Conte sul mercato: "In Premier i bazooka, altrove le pistole. Soldi vanno spesi con saggezza"
Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, nel corso della lunga intervista concessa a The Athletic si è soffermato anche sulla forza economica della Premier League e sulle enormi possibilità di investimento dei club inglesi rispetto al resto d'Europa. Il tecnico ha però sottolineato come la disponibilità finanziaria, da sola, non sia sufficiente per costruire squadre competitive e vincenti: servono programmazione, competenza e soprattutto la capacità di individuare i giocatori giusti sui quali investire.
Conte ha utilizzato una metafora molto efficace per descrivere il divario che oggi esiste tra il calcio inglese e gli altri principali campionati europei: “Oggi in Inghilterra usano i bazooka, mentre ovunque altrove usano ancora le pistole. Ma dobbiamo anche stare attenti a come vengono spesi i soldi. Ecco perché prima parlavamo di fare le giuste valutazioni, di avere una visione, perché si possono avere i soldi, ma bisogna spenderli con saggezza”.
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