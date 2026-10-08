Critiche per il voto a Lucca, Del Genio: "Chi parla di quell'episodio non ha mai giocato!"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio: "Il calcio, per quanto riguarda le pagelle, è un'altra materia che va studiata. Mi criticate il 6 di Lucca a Firenze, ma ve lo spiego. Io dal 6 parto, memorizzo le giocate positive o negative. Il gol vale uno, l'assist vale 0,5, un dribbling 0,1 e poi sottraggo le giocate che non vanno bene. Non ho simpatie, io.

Ma se noi escludiamo quella situazione con Favasuli che tira, anche troppo enfatizzata social, che per chi ha giocato sa che può succedere e non significa nulla in particolare. Anzi, chi lo ha criticato per quel gesto forse non ha mai giocato a pallone. Quella è una semplice incomprensione. Ma poi cosa ha fatto per non meritare 6? Ha fatto buone cose e ha fatto anche salire spesso la squadra. Se dobbiamo fare le pagelle per isterismo, allora no. Io le faccio seriamente".