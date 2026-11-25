Zazzaroni: "Grande prova, Napoli con le palle! Ma Milinkovic non para..."

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha parlato a Kiss Kiss Napoli dopo il pari della squadra azzurra contro il City: "La prestazione c'è stata, ho visto giocatori rinati, Beukema ha giocato come a Bologna, Lang ha giocato una grande partita, Gilmour migliore in campo. E' un risultato che fa molto bene e ti dà fiducia. La prestazione è stata molto positiva. Purtroppo Milinkovic-Savic non para, con tutto il bene. Sul 2-1 ci ho creduto. Grande difesa e ho visto tante azioni pericolose.

Spero il Napoli sia sulla buona strada. L'altro bollito, Mou, è a dieci vittorie di fila. Dicono gestisce ma non gli riconoscono che sia un grande allenatore. Ora il Napoli deve arrivare a gennaio sperando che la società faccia dei sacrifici perché serve dinamismo a questa squadra. Gilmour non ha sbagliato un passaggio. Quando dicono che le squadre di Allegri non fanno due passaggi di fila, è Allegri o i giocatori? Ho visto un Napoli con le palle".