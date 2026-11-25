Capello: "Napoli, c'è da sorridere! Due gol bellissimi e che azioni..."

Fabio Capello ha parlato del pareggio del Napoli col City a La Gazzetta dello Sport dopo il 2-2 dell'Etihad: "I segnali positivi per Max sono stati comunque parecchi: la sua squadra ha fatto la partita che doveva segnando due bellissimi gol, ha costruito la rete del momentaneo 2-1 con una splendida azione e, dopo che il Manchester City è riuscito a recuperare il risultato, ha anche cercato di andare a vincere con due o tre occasioni negli ultimi minuti. C'è da sorridere a Napoli".

Passando all'altro match di serata, e al successo per 1-0 del Como sull'AEK Atene, ha proseguito: "Al contrario, mi ha sorpreso il Como, che è a sua volta calato nella ripresa e non ha dominato la partita con la velocità e la freschezza a cui ci eravamo abituati: Fabregas aveva detto che l'Aek era forte e pericoloso e in effetti i greci si sono difesi e sono andati più volte vicino al gol con il portiere del Como, Sanchez, che ha dovuto fare gli straordinari con parate importanti".