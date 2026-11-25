"Sorridiamo che magari facciamo gol", retroscena Allegri durante Napoli-Torino

Sorridiamo che magari facciamo gol. Questa la frase pronunciata da Allegri prima del gol del Napoli col Torino domenica scorsa. Retroscena rivelato ieri in occasione della gara col City a Sky Sport.

Ho trovato meravigliosa e poetica la teoria del sorriso. Durante la partita dici ai tuoi giocatori di sorridere e il Napoli segna…

"Io non sono superstizioso ma credo che le persone negative portano sfiga e non voglio neanche vederle. Mi sono girato in panchina e un paio di loro erano tristi, ho detto sorridiamo che magari facciamo gol e abbiamo segnato. Più energia positiva c'è più riusciamo a portare le cose dalla nostra parte".