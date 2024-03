De Canio: "Conte al Napoli? Non capisco perché se ne parli, è di un'altra dimensione"

Mister Luigi De Canio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di Radio Goal

Mister Luigi De Canio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di Radio Goal: “L’Atalanta giocherà come suo solito, con gli uno contro uno a tutto campo. Perché non abbia successo bisogna che il Napoli faccia il Napoli: circolazione di palla veloce, efficacia nel controllo e nella gestione dal punto di vista tecnico.

Il Napoli è nelle condizioni di fare queste cose. Chi riuscirà a fare bene la propria parte avrà ragione. Se la palla arriva con quella frazione di secondo d’anticipo evitando la pressione, poi ti ritrovi in uno contro uno e se salti l’uomo diventa molto difficile la scalata per gli avversari. L’Atalanta non è più una squadra provinciale, con Gasperini ha acquisito uno spessore tale che il Napoli sicuramente avrà l’attenzione alta.

Sull’assenza di Calzona? Per quanto possano parlare e riferire i collaboratori, la presenza e lo sguardo dell’allenatore fanno la differenza.

Conte? Non credo che ci rivedremo a Napoli, sinceramente non capisco perché si continui a parlarne tanto. Antonio Conte è un allenatore di una certa dimensione, il Napoli ha bisogno di un altro genere di allenatore sia dal punto di vista economico che motivazionale. Tanto per cominciare Conte non lascerebbe mai vendere Osimhen".