De Maggio contro l'esonero di Mazzarri: "Una follia! Sicuri sia colpa sua? Che confusione..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sul possibile cambio in panchina nel corso di 'Radio Goal': "Prima era colpa di Garcia, oggi è colpa di Mazzarri. Io non ne sono così convinto. Per me è un grande errore cambiare a 14 giornate dalla fine. C'è confusione totale, non è normale non sapere chi siederà sulla panchina del Napoli nell'ottavo di finale col Barcellona tra due giorni.

E' tutto surreale considerando che c’è il Barcellona mercoledì. Siamo in balia delle onde, la situazione è assurda perché Mazzarri oggi dirigerà l'allenamento, ma domani chi ci sarà? Per me è una follia esonerare Mazzarri, lo dico con sincerità. Intanto non sappiamo chi ci sarà domani in conferenza stampa pre-Barcellona con Di Lorenzo".