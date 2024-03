De Maggio: "Giuridicamente giusto non condannare Acerbi, ma è stata una scelta politica"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', commentando così

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', commentando così l'assoluzione di Francesco Acerbi: "Bisogna rispettare le sentenze. Un po' tutti gli avvocati dicono che dal punto di vista giuridico in assenza di prove non si può condannare una persona. Per me è stata più una scelta politica che sportiva, ma in ottica giuridica la decisione del giudice sportivo è stata giusta".