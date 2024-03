Del Genio incredulo: “Stiamo inguaiati! Neanche le 2 giornate per la minaccia ‘ti faccio nero’?”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato dell'assoluzione di Acerbi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante 4-4-2

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato dell'assoluzione di Acerbi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante 4-4-2: "Ma quindi Acerbi in campo si è scusato? Si è parlato di un “ti faccio nero”, quindi violenza ma non ci sono neanche le 2 giornate di squalifica? E’ una farsa, il calcio italiano è messo davvero male ma non lo scopriamo oggi. Non credevo ai tarallucci e vino perché mi sembrava troppo grave, stiamo inguaiati ma non pensavo così. Se Acerbi giocava nel Napoli e Juan Jesus nell’Inter cosa sarebbe successo?".