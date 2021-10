Del Genio: “Juric rischierà molto se giocherà uomo contro uomo con uno come Osimhen”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “Il Napoli potrebbe avere qualche difficoltà per come gioca il Torino di Juric. Mi aspetto qualcosa di diverso dal Napoli perchè contro le squadre di Juric si deve lavorare diversamente. Mi aspetto da Spalletti delle soluzioni idonee. Juric non snaturerà il Torino, giocherà uno contro uno come ha fatto con la Juventus. Questo tipo di atteggiamento ha due aspetti negativi perchè diventa difficile farlo per 90′. Poi anche se lo fai bene rischi molto negli uno contro uno con gente come Osimhen”.