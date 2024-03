Del Genio: "Se il Napoli gli fa un'offerta, Calzona resta! Conte? Ci vogliono tanti soldi..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Se arriva la proposta del Napoli Calzona la accetta, se non arriva continuerà a essere il commissario tecnico della Slovacchia. A me potrebbe piacere una permanenza di Calzona, ma prima vorrei vedere i progressi visti i primi dieci giorni e che poi non ho più visto nei giorni successivi.

Calzona aveva inciso subito, poi ultimamente non ho visto quei passi in avanti che si erano visti immediatamente. Conte? Per prendere Conte ci vogliono parecchi soldi. Tutti allenatori italiani nel mirino? Io credo che De Laurentiis sia rimasto scottato dalla questione Garcia e ora cerca gli italiani".