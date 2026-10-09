Difesa a tre, Marolda: "A che serve contro una sola punta? Non mi piace!"
Francesco Marolda, giornalista, ha parlato a Televomero delle scelte di Allegri contro il Frosinone: "Faccio una premessa, non capisco quasi nulla di tattica. Secondo, appartengo ancora a un altro calcio che oggi è cambiato completamente. Però io non sono d'accordo con la difesa a tre di Allegri. Magari sarà la mossa giusta ma non mi piace. Bisogna pure guardare con chi giochi.
Il Frosinone gioca col 4-2-3-1 e i due attaccanti, titolare e riserva, non ci sono. Magari recupera Raimondo, vediamo. Ma il discorso non cambia: se affronti un solo attaccante, tu giochi con tre difensori? Mettine due e così non perdi un giocatore che può darti una mano più avanti. Quindi, perché sconvolgere una squadra che ha sempre giocato a quattro?".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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