Difesa a tre, Marolda: "A che serve contro una sola punta? Non mi piace!"

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato a Televomero delle scelte di Allegri contro il Frosinone: "Faccio una premessa, non capisco quasi nulla di tattica. Secondo, appartengo ancora a un altro calcio che oggi è cambiato completamente. Però io non sono d'accordo con la difesa a tre di Allegri. Magari sarà la mossa giusta ma non mi piace. Bisogna pure guardare con chi giochi.

Il Frosinone gioca col 4-2-3-1 e i due attaccanti, titolare e riserva, non ci sono. Magari recupera Raimondo, vediamo. Ma il discorso non cambia: se affronti un solo attaccante, tu giochi con tre difensori? Mettine due e così non perdi un giocatore che può darti una mano più avanti. Quindi, perché sconvolgere una squadra che ha sempre giocato a quattro?".