Dionigi: "Impossibile giudicare Calzona. Osimhen? Non segna di testa solo perché è alto"

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il lavoro di un allenatore non si può giudicare in due mesi e sessanta allenamenti con coppe comprese. Oggi Calzona ha fatto un discreto lavoro, ma il tempo era quello, a volte per dare una propria identità alla squadra ci vuole anche un anno. Ha dato equilibrio alla squadra che l’aveva perso.

Il gol di Osimhen? Ha doti da campione, ma io ero un attaccante che non aveva tantissimi centimetri ed ho fatto tanti goal di testa, a volte incide anche la scelta di tempo”.