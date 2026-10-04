Infortunio Favasuli, Alvino: “Non è un over 30! E’ uno schiaffo alla marea di ca**ate dette…”

Alvino preoccupato per Favasuli: possibile lungo stop e una soluzione tattica in meno per Allegri. Poi l’attacco sulle cause degli infortuni.

L’infortunio di Costantino Favasuli rappresenta una brutta tegola per Massimiliano Allegri, che perde un calciatore capace di offrire caratteristiche differenti nelle rotazioni. Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non ha nascosto la propria preoccupazione dopo il report medico: “Purtroppo la vera brutta notizia è quella di Favasuli, anche perché il report medico ci porta ad essere sul pessimismo andante. I tempi di recupero per Costantino potrebbero quasi sicuramente essere abbastanza lunghi. Il Napoli perde quella freschezza, quella brillantezza che Costantino era stato capace di dare nei suoi ingressi in campo. Per un eventuale cambio di sistema di gioco il Napoli avrebbe avuto una freccia in più al proprio arco”. L’assenza dell’esterno potrebbe pesare soprattutto nel momento in cui Allegri sta valutando possibili modifiche tattiche: Favasuli, grazie alla capacità di coprire l’intera fascia, avrebbe potuto rappresentare una soluzione preziosa anche in un sistema con tre difensori e gli esterni a tutta fascia.

Infortunio Favasuli, Alvino attacca: “Lo stress del calcio di oggi porta ad avere più problemi”

Alvino ha poi utilizzato il caso Favasuli per allargare il discorso al tema degli infortuni nel calcio moderno, respingendo le interpretazioni che attribuiscono sistematicamente i problemi fisici all’età dei calciatori, alla preparazione o ai campi di allenamento: “L’infortunio di Favasuli serve a ribadire un concetto: troppe volte si raccontano fesserie, troppe volte si dicono cazzate. Costantino Favasuli non è stato allenato da Antonio Conte e arriva a Napoli a fine mercato, quindi non possiamo neanche pensare che sia stata la preparazione precampionato con il Napoli che lo ha portato a fare questo infortunio. Costantino Favasuli non è un over 30, ma è un under, quindi anche questa favola del ‘si fanno male perché sono tutti vecchi, hanno più di 30 anni’. Questo infortunio io lo prendo per dare uno schiaffo virtuale a quella marea di cazzate che ci siamo dovuti sorbire per mesi, per un anno intero, solo per attaccare chissà chi: una volta Antonio Conte, una volta i medici, una volta i campi, una volta chissà chi. Questo è il calcio di oggi. Ci dobbiamo arrendere all’evidenza: indipendentemente dall’età, dalla preparazione e dai campi dove ti alleni, questo stress continuo porta ad avere più infortuni rispetto al passato”.