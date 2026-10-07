Podcast Favasuli, rimpianto Fiorentina? L'agente: "Cercherà di fare la sua carriera al Napoli"

Costantino Favasuli al Napoli sta facendo già molto bene. La Fiorentina lo lasciò andare via per pochi spiccioli. Ora è un rimpianto? Risponde Giuffredi.

Costantino Favasuli è un rimpianto per la Fiorentina? E' una delle domande poste a Mario Giuffredi, agente dell'esterno acquistato la scorsa estate dal Napoli, dai colleghi di Radio FirenzeViola. Di seguito la risposta del procuratore: "Ognuno ha il suo percorso e il suo destino, si vede che il suo era da altre parti. Non parlerei di rimpianto perché la Fiorentina ha fatto delle scelte e oggi si ritrova con giocatori bravi e forti. C'era un bel numero di terzini destri a Firenze. Magari con qualche terzino in meno Paratici avrebbe fatto di tutto per riportarlo in Toscana. Il destino l'ha portato al Napoli quindi cercherà di fare la sua carriera lì".

Giuffredi su Pio Esposito

"A me non piace parlarne in maniera roboante, deve solo pensare alla prossima partita. Perché quando si paragona un calciatore giovane a qualche leggenda gli si fa male. Le carriere si costruiscono giorno dopo giorno con le prestazioni, non con i paragoni".