Fedele: "Se neanche senza Kvara giocherà Lindstrom allora c'è un problema"

La vicenda Acerbi-Juan Jesus, al netto del populismo che non mi piace, poteva essere gestita diversamente dal Napoli, che ha commesso un errore. Una volta – ha detto il dirigente Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - che la situazione in campo si era appianata; dopo che Acerbi ha negato tutto, il Calcio Napoli aveva l'obbligo di vietare a Jesus di parlare. Doveva dirgli: 'Fermati, tu riferirai tutto agli organi federali'. Nel momento in cui il brasiliano ha voluto autodifendersi senza che il Napoli potesse intervenire, invece, ha sbagliato perché ha creato un vulnus. Altra riflessione: Acerbi ha affermato d'aver detto 'Ti faccio nero'; questa, di per sé, è un'ingiuria e andava punita con almeno due giornate di squalifica.

Sulla gara con l’Atalanta sono convinto che il Napoli sabato possa vincere, ma alla fine difficilmente arriverà quinto a prescindere. Vedere il Napoli quinto è difficile, molto difficile. L'Atalanta fa risultati in trasferta, gioca uomo su uomo. Se non dovesse, come pare, farcela Kvaratskhelia, penso sia giusto che giochi Lindstrom: se non lo usa nemmeno adesso, allora c'è un problema”.