Garbo avverte il Napoli: “Riscatto contro il Frosinone, altrimenti zona Champions si allontana”

Daniele Garbo analizza la ripresa della Serie A dopo la sosta per le Nazionali e si sofferma sul Napoli: contro il Frosinone servirà una risposta.

Il Napoli è chiamato al riscatto alla ripresa della Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, gli azzurri affronteranno il Frosinone con l’obiettivo di tornare alla vittoria e rilanciare il proprio cammino in campionato. A sottolineare l’importanza della sfida è il giornalista Daniele Garbo, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com: “Conferme dalla Roma nella partita col Como, dopo l'Inter deve confermarsi di essere una squadra che punta lo Scudetto. Il Napoli deve riscattarsi, anche dopo le buone prove in Nazionale di De Bruyne e Hojlund, altrimenti si allontana troppo la zona Champions”.

Garbo: “Il Napoli deve riscattarsi”

Il giornalista ha dunque inserito il Napoli tra le squadre chiamate a dare una risposta alla ripresa del campionato, sottolineando anche il momento positivo vissuto in Nazionale da Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund. La sfida contro il Frosinone rappresenterà quindi un passaggio importante per gli azzurri, chiamati a invertire la rotta e a non perdere ulteriore terreno in classifica.