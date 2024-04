Gasperini non si muove? Da Milano: "Al 90% resta all'Atalanta, può andar via in un solo caso"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Giambruno, giornalista di 7gold. Di seguito, un estratto dell’intervista.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Giambruno, giornalista di 7gold. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali possono essere le scelte di Gasperini?

“Ci sono un po’ di dubbi. In porta ci sarà Carnesecchi. In difesa, invece, ci sono gli acciaccati Kolasinac e Scalvini, che è sulla via del recupero per Marsiglia. Dunque, ci sarà spazio a Hien, Djimsiti e ad un adattato De Roon in difesa, con l’opzione Bonfanti da non sottovalutare. In attacco Scamacca non si può mettere sottobanco, anche se Lookman e Tourè hanno offerto una buona prestazione a Monza”

La gara contro l’Empoli è importante anche per sfruttare lo scontro tra Napoli e Roma?

“I due punti contro il Verona fanno ancora rimpiangere il percorso in campionato. Non dimentichiamo, inoltre, che resta da recuperare la sfida contro la Fiorentina. Gasperini non vuole più passi falsi in campionato. Oltre i punti persi con il Verona, ci sono quelli di Cagliari, che pesano come un macigno. La volontà chiara è quella di fare all in, giocarsi fino alla fine tutte le proprie carte in ogni competizione. Se, alla fine, andrà male, lo dirà la competizione, ma sino a quando si avranno le energie, si punterà al successo”

Quante chance ci sono che Gasperini vada via a fine stagione?

“Dico che al 90% resta a Bergamo. Il 10% potrebbe essere relativo alla vittoria di un trofeo. La Coppa Italia o la prestigiosa Europa League potrebbe indurre il tecnico a terminare il suo percorso, anche se quel che arriva è che sia propenso a restare. Le motivazioni, d’altronde, non mancano”