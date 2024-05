Milan, Pioli: "A fine stagione incontrerò il club e decideremo il futuro"

E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro il Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro il Cagliari - gara valida per la 36esima giornata di Serie A - ha risposto così: "L'unica cosa che mi interessa è che la squadra finisca al meglio la stagione, poi quando a fine stagione incontrerò il club si deciderà il mio e il nostro futuro. Nella figura dell'allenatore c'è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra e proteggere il club. Questo per me non è mai stato un problema".

E' stato più difficile avere meno supporto dal punto di vista societario?

"I meriti e i demeriti di una stagione vanno sempre condivisi tra allenatore, società e giocatori".

Condividi la preoccupazione dei tifosi per il futuro?

"Il club ha dimostrato in questi anni di saper lavorare e di poter essere ambiziosi. Tutti insieme dobbiamo finire al meglio il campionato, poi a fine stagione la società saprà dare le giuste risposte".