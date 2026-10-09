Di Gennaro contro Lang: "I suoi sono capricci! Neres? Se al meglio, fa la differenza"

Antonio Di Gennaro analizza il momento del Napoli e si sofferma sulle difficoltà di Lucca e Lang. Per lui, Allegri potrà mostrare un Napoli diverso

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tecnico, ha parlato a Il Mattino soffermandosi su alcuni giocatori del Napoli che finora hanno trovato maggiori difficoltà. A partire da Lucca: "Lucca, per esempio. È stato pagato tanto, proprio non riesce a incidere. È vero che ha Hojlund davanti e non sarebbe facile per nessuno. Allegri ne ha sempre parlato bene di Lucca, quindi gli darà ancora occasioni, ma lui dovrebbe capire che ormai anche negli ultimi 5 minuti si può lasciare il segno". Più netto il giudizio su Lang: "I suoi sono capricci. Ma Allegri ha perso Alisson Santos e non ha neppure Neres: quando tornerà al meglio sarà diverso. Anche Conte, grazie al brasiliano, lo scorso anno ha potuto raggiungere obiettivi importanti come la Supercoppa. Se Allegri li avesse tutti al meglio, parleremmo di qualcosa di diverso".

Di Gennaro: "Spalletti non pare stia portando un valore aggiunto importante"

Di Gennaro ha allargato poi l'analisi alle rivali degli azzurri: "Entrambe devono fare di più. Soprattutto la Juventus. Al di là di quello che si dice, Spalletti non pare stia portando un valore aggiunto importante. Se raccogli un solo punto tra Milan e Sassuolo qualcosa che non va c’è. Il paragone, per esempio, con quello che aveva fatto Allegri a Torino negli ultimi anni ancora non regge. I bianconeri avevano centrato la Champions League, c’era stato un buon cammino europeo".