Geolier: "Maglia del Napoli è una bandiera, c'è un motivo se la indosso ai live"

Geolier è intervenuto alla presentazione della quinta maglia del Napoli e ha commentato la sua emozione di quando la indossa

"La maglia del Napoli per me è importante, è una bandiera, al di là della squadra, rappresenta un popolo". Lo ha detto il cantante Geolier, intervenuto alla presentazione della nuova divisa da gioco del club azzurro che sarà usata sabato nel match contro l'Atalanta.

"Quando indosso la maglietta del Napoli - ha aggiunto Geolier - anche nei live, sto facendo vedere Napoli e i cittadini partenopei. Quindi al di là della maglia in sé è una bandiera e sabato sarò allo stadio, ci vado quasi sempre".

Con lui è intervenuto anche il rapper Luché: "Con il Napoli ho un forte rapporto - ha detto -. Lo seguo nei momenti belli e brutti, è il break di cui necessito quando lavoro tanto e poi arriva la partita e per me si ferma il mondo. Per me Napoli significa anche portare la maglietta, lanciarla dal palco nei concerti dove troviamo sempre napoletani in giro per l'Italia. La maglietta è l'oggetto che dà identità anche dal punto di vista dei colori".