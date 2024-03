Georgia agli Europei, Kvaratskhelia: "C'è una cosa che pochi giornalisti dicono"

La Georgia elimina la Grecia ai calci di rigore e vola per la prima volta nella sua storia all'Europeo. A fine partita è intervenuto Khvicha Kvaratskhelia

La Georgia elimina la Grecia ai calci di rigore e vola per la prima volta nella sua storia all'Europeo. A fine partita è intervenuto Khvicha Kvaratskhelia ai canali ufficiali della UEFA: "Siamo stati una squadra unita, abbiamo giocato tutti l'uno per l'altro. Ci siamo impegnati molto e abbiamo giocato da squadra, in maniera compatta, per scrivere la storia. Ed è una cosa che si è vista in campo. Forse non viene fuori così apertamente sui media, ma siamo così e per questo voglio ringraziare il commissario tecnico, tutto lo staff e chiunque lavori per la nazionale e per il bene del calcio georgiano".