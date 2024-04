Da Salerno surreali: "Al Napoli sono servite controversie arbitrali per battere le nostre riserve"

La Salernitana è ormai retrocessa, manca solo l'aritmetica, e così a Salerno si mettono a pensare alle vicende di casa Napoli.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Salernitana è ormai retrocessa, manca solo l'aritmetica, e così a Salerno si mettono a pensare alle vicende di casa Napoli. Questo è quanto si legge su Tuttosalernitana.com: "Acquisita la matematica salvezza al termine di una stagione che ha riportato tutti sulla terra dopo la parentesi della passata stagione, a Napoli è tempo di concentrarsi sulle storiche rivali. Unico modo, forse, per trovare un po' di gratificazione in un'annata contraddistinta da sconfitte, cambi di allenatori e brutte prestazioni sia in casa, sia in trasferta.

Basti pensare che, tra andata e ritorno, sono stati necessarie controverse decisioni arbitrali per poter battere le riserve dell'ultima in classifica. A Salerno un episodio clamoroso, un gol viziato da un metro di fuorigioco sotto lo sguardo dell'assistente. Nell'era della tecnologia e del VAR che scova offside millimetrici, fu ritenuto giusto lasciar proseguire "perchè il tocco di un difensore della Salernitana fa partire un'altra azione". .

A ritorno, dopo il capolavoro di Candreva e un primo tempo perfetto degli ospiti (privi di 5-6 titolari e con gente fuori ruolo per emergenza), la terna arbitrale decretò un rigore generosissimo convalidando la rete del 2-1 viziata da un fallo su Tchaouna. Episodi tali da scatenare l'ira del presidente Iervolino, uno solitamente molto pacato e mai incline ad aggrapparsi ad alibi di alcun genere".