Gila e il rifiuto al Napoli: "Sarebbe stata una sfida meno avvincente"

Gila racconta perché ha scelto il Milan e svela il motivo per cui ha preferito i rossoneri a Napoli e Inter.

Mario Gila ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere il Milan nonostante l’interesse ricevuto in estate da diverse società. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il difensore spagnolo ha raccontato di aver preferito una sfida che considera più stimolante rispetto alle alternative rappresentate da Napoli e Inter, club protagonisti e vincenti negli ultimi anni.

Gila spiega la scelta Milan: “Aiutare questo club a tornare a vincere dà più soddisfazione”

Il centrale non nasconde quanto la propria personalità abbia pesato nella decisione: “Non voglio dire che sia dipeso solo da me, ma per come sono fatto io, era ed è l’opzione migliore. Andare all’Inter o al Napoli – club che negli ultimi anni hanno alzato trofei a ripetizione – sarebbe stata una sfida meno avvincente. Volete mettere, invece, la soddisfazione di aiutare il Milan a tornare a vincere? Qui è diverso”. Parole che raccontano la volontà di Gila di mettersi alla prova in un progetto nel quale sente di poter incidere direttamente sul percorso di rilancio del Milan.