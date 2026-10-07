Giuliani: “Mancini ha dato un senso all’Italia in 4 partite, Allegri non ha ancora trovato la chiave”

Fulvio Giuliani critica il Napoli di Allegri: manca ancora un’idea di base e le prossime due partite dovranno dare risposte.

La Serie A è pronta a ripartire dopo la lunga sosta per le Nazionali e per il Napoli di Massimiliano Allegri arriva subito un passaggio importante della stagione. Intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fulvio Giuliani ha espresso forti perplessità sul percorso degli azzurri. Gli infortuni rappresentano certamente un problema, ma secondo Giuliani le difficoltà vanno oltre le numerose assenze: “Non provo grandi sensazioni. Gli infortuni sono un problema grosso per il Napoli, ma mi sembra che non si sia proprio trovata la chiave da parte di Allegri”.

Giuliani su Allegri: “Mancini ha dato un senso all’Italia in quattro partite, nel Napoli manca l’idea base”

Giuliani ha quindi messo a confronto il lavoro svolto da Roberto Mancini con la Nazionale e quello portato avanti finora da Allegri a Napoli: “Mancini ha dato il senso alla Nazionale in 4 partite, Allegri tra preparazione e cinque partite non si è capito cosa volesse fare del Napoli. Manca proprio l'idea base”. Un giudizio netto, accompagnato dall'importanza attribuita ai prossimi impegni tra campionato e coppa. Per il giornalista, infatti, il Napoli dovrà fornire rapidamente segnali differenti: “Tra campionato e coppa le prossime due devono dare delle risposte, altrimenti si aprono scenari difficili”. La ripresa dopo la sosta diventa così, nell'analisi di Giuliani, un primo banco di prova particolarmente significativo per Allegri e per una squadra chiamata a trovare identità e continuità.