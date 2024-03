Graziani: “Juan Jesus-Acerbi? Dobbiamo prendere per buona la sentenza per assenza di prove”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha bisogno di tutti per vincere questo mini torneo di nove partite. Se finisse oggi il campionato il Napoli giocherebbe la prossima Conference League, pensate che disastro c’è stato. Mi auguro che i vari Osimhen, Simeone, Kvaratskhelia, diano una grande mano alla squadra. In queste partite non si deve sbagliare un colpo, al contrario vorrebbe significare che gli obiettivi sarebbero sfumati. Gli allenatori incidono molto, l’anno scorso Spalletti fu un valore aggiunto perchè gesti benissimo l’ambiente e la squadra. Però a fare la differenza sono sempre i calciatori, gli allenatori non possono fare goal.

Caso Juan Jesus-Acerbi? Menomale che è finita, non se ne poteva più. Non posso pensare che Juan Jesus si sia inventato tutto, però in assenza di testimonianze non si può condannare una persona. E’ la parola tua contro la mia. Solo i diretti interessati conoscono la verità e dobbiamo prendere per buona la sentenza che è stata emessa”.