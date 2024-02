Graziani: "Male quel 5311 difensivo, Mazzarri per paura del Milan snatura la sua squadra"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato del ko contro il Milan

TuttoNapoli.net

© foto di tv

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato del ko contro il Milan: "Quel 5311 del primo tempo non mi è mai piaciuto, poi Mazzocchi a sinistra è un pugno in un occhio e non puoi spingere in un certo modo. Era per fare meglio la fase difensiva, ma prendi comunque il gol sull'unica occasione del Milan e vediamo che sei impreparato. Il rammarico è col cambio modulo ha fatto meglio e quindi perché non farlo dall'inizio?

Il Milan era battibile, ma bisognava andare lì senza paura, se parti con quella formazione che guarda solo agli avversari allora parti male dall'inizio. Bisogna giocare senza paura, poi perdi lo stesso, ma con quell'atteggiamento iniziale e Kvara da solo su tutto il campo, snaturi la qualità dei giocatori. Il Napoli è fatto per il 4-3-3, non c'è niente da fare e Mazzarri fa la formazione guardando prima agli avversari e poi a se stesso. Il Napoli meritava pure il pari alla fine, pur creando poco, ma pure il Milan non ha fatto molto e pure loro hanno difeso il risultato. Ma perché cambiare così tanto? Io sarei ripartito da quello che sanno fare, sono per 10/11 gli stessi... non doveva inventarsi nulla, ma parlare con la squadra e provare a ritrovarsi. Poi il mercato mi pare non sia servito a nulla visto che non li fa giocare, tranne Mazzocchi. E se la squadra è abituata a giocare più alta, non c'è problema, volete riprovare a farlo? Facciamolo provando a farlo tutti insieme. Mazzarri dovrebbe semplificare, ma se le sta complicando ulteriormente. Pure togliere Simeone... Raspadori è bravo nello stretto, ma il Milan stava andando in affanno e serve la zampata giusta del centravanti e Simeone in quello è più congeniale di Raspadori. Poi se Zielinski, ricordiamo le parole di ADL che l'ha fatto fuori da tutte le parti, ma metti Lindstrom!"