Hojlund ancora decisivo con la Danimarca: "Mi alleno molto sui rigori"

Rasmus Hojlund protagonista con la Danimarca contro il Galles. L'attaccante del Napoli trasforma un calcio di rigore.

Rasmus Hojlund ancora protagonista con la maglia della Danimarca. L'attaccante del Napoli è andato a segno su calcio di rigore nella sfida di Nations League contro il Galles. Dopo la trasformazione dagli undici metri, il centravanti ha rivolto un'occhiataccia al portiere gallese Danny Ward, che aveva provato senza successo a distrarlo prima della battuta. Ai microfoni di TV2 Sports, Hojlund ha raccontato: "Mi sto allenando molto sui calci di rigore, penso sia un dettaglio importante per un attaccante saperli calciare bene. Mi sono voluto prendere questa responsabilità e mi è andata bene".

Hojlund racconta il duello con Ward

Il centravanti danese ha poi spiegato con il sorriso il curioso botta e risposta con il portiere avversario: "L'occhiataccia a Ward? Fa parte del bello del calcio. I portiere cercano di trarti in inganno con finte o cose del genere per farti sbagliare". Un'altra serata da protagonista in Nazionale, dunque, per Hojlund, che continua a trovare confidenza con il gol.