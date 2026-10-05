Hojlund e la spinta a Jorge Jesus: "Non mi guardava negli occhi, mancanza di fair play"

Rasmus Hojlund torna sull'episodio avvenuto al termine di Danimarca-Portogallo e smentisce qualsiasi collegamento con Cristiano Ronaldo.

Rasmus Hojlund torna a parlare della spinta rifilata a Jorge Jesus al termine di Danimarca-Portogallo. Intervistato dall'emittente danese TV2, l'attaccante del Napoli ha escluso che il gesto fosse legato alle scelte del ct portoghese nei confronti di Cristiano Ronaldo, da sempre suo grande idolo: "Non aveva davvero nulla a che fare con le scelte tattiche o tecniche di Jorge Jesus. Quel gesto l’ho fatto perché non gli andava di guardarmi negli occhi. Penso sia stata una mancanza di fair play".

Hojlund: "L'esultanza riguardava il mio grande idolo"

Diverso, invece, il significato dell'esultanza scelta da Hojlund dopo essere andato a segno. Il centravanti danese aveva infatti celebrato il gol imitando proprio Cristiano Ronaldo e in questo caso il riferimento al portoghese era voluto. Hojlund lo ha confermato senza esitazioni: "Quella sì, riguardava il mio grande idolo".