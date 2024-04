CdS, Marota: "C'è un allenatore perfetto per dare continuità al ciclo Spalletti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giorgio Marota, giornalista del Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giorgio Marota, giornalista del Corriere dello Sport: “Per la panchina del Napoli la situazione è intricata, ma il valzer degli allenatori è complesso di sé. Almeno 7 delle prime 10 squadre di Serie A cambieranno tecnico, verosimilmente. Una porticina sulla permanenza di Calzona va tenuta aperta, perché se facesse un finale di stagione incredibile andrebbe a guadagnarsi la riconferma. Ho la sensazione che De Laurentiis, però, abbia deciso già di cambiare allenatore, in attesa di essere smentito dai risultati. Conte e Italiano sono i nomi caldi per la prossima stagione del Napoli, ma questo non è più un segreto. Lo Scudetto ha dato una dimensione nuova agli azzurri, ma resta una piazza che non viene considerata alla pari dei top club europei dai grandi allenatori.

Conte guarda più a quella fascia lì, dove ci sono Bayern, Liverpool e molte altre. E a fine allenatore, tanti top club saranno senza allenatore. A Napoli si gioca per vincere, ma devi costruire senza un portafoglio illimitato. E la difficoltà di ADL sta tutta lì: garantire a Conte un progetto capace di vincere sin da subito. Questo aumenta le possibilità di vedere Italiano sulla panchina del Napoli. A Firenze ormai si respira aria di cambiamento e gli azzurri sarebbero un passo in avanti per lui. Il Napoli spera di rimettersi nel solco di Spalletti con Italiano in panchina. E in questo filone qui potrebbe inserirsi anche Pioli, in attesa di capire quale sarà il suo futuro al Milan. Calzona resta in Serie A, ma non al Napoli? Può essere uno scenario. La Fiorentina è una squadra con quegli ideali lì, anche se Palladino e Gilardino sono le prime scelte. Fare bene in questo finale di stagione farà comodo anche a Calzona per il suo futuro".