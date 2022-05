Dazn, Marelli: “Al Napoli manca un rigore su Koulibaly nel primo tempo"

Presente negli studi di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola della sfida tra Torino e Napoli.

Si parte dal rigore assegnato al quarto d'ora della ripresa: "Contatto evidente tra il piede destro di Izzo sulla tibia di Mertens, in ritardo. Manca il giallo per imprudenza. Prontera si è un po' dimenticato i cartellini"

Rigore nel primo tempo: "Alla cabina VAR irrati n° 1 e per qesto soprrende un po' la mancata chiamata nel primo tempo. Prontera fischia una punizione per fallo di Belotti su Koulibaly. Era rigore anche se avesse ravvisato solo la trattenuta. È una situazione geografica in cui si valuta solo il dentro o fuori area, manca la revisione e il rigore".