Rai, Mazzocchi: "Sistema Juve, gli altri club erano solo un mezzo, non la mente!"

"Non è ingiusta una sanzione per chi organizzava scambi di giocatori senza nome per aggiustare i bilanci. Un "sistema" in cui gli altri Club erano un mezzo, non la mente. Mi piacerebbe che chi ha messo la Juventus in questa situazione chiedesse scusa ai tifosi. Bianconeri e non", così su twitter il giornalista Rai, Marco Mazzocchi, in merito alle proteste dei tifosi (e non solo) bianconeri per il -15 inflitto alla Juventus.