Sky, Capello: "Il Napoli dovrà saper ballare. Il Barça visto col Maiorca mi ha deluso"

Presente negli studi di Sky Sport, l'allenatore Fabio Capello ha così presentato la sfida tra Barcellona e Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In terra catalana si ripartirà dall'1-1 maturato allo stadio Maradona nel match d'andata: "L'ultimo Barcellona che ho visto e seguito contro il Maiorca mi ha deluso molto, ma secondo me avevano già la testa su questa partita. Il Napoli dovrà scendere in campo con la massima concentrazione e tutti dovranno darsi da fare.

E' una gara importantissima per il Napoli, dovrà stare molto attento alla fase difensiva perché giocherà negli ultimi 30 metri per molto, molto tempo. Sarà molto importante restare concentrati in fase difensiva e poi ripartire nel modo giusto: le ripartenze non potranno essere lasciare solo a Osimhen, il nigeriano dovrà essere supportato da 2-3 giocatori. Ma il Barcellona sa fare possesso, il Napoli dovrà saper ballare".