Sky, Condò: "Mazzarri ha guadagnato due mesi per ricostruire questa squadra"

TuttoNapoli.net

Nel post-partita di Napoli-Braga su Sky Sport, è intervenuto il giornalista Paolo Condò: "Il Napoli stasera ferma un processo distruttivo, ogni settimana si fanno i confronti con lo scorso campionato: è cambiato l'allenatore, almeno in Champions League Mazzarri ha guadagnato due mesi di respiro per provare a ricostruire questo Napoli in vista degli ottavi di finale".