Iannicelli: "Nuovo stadio? ADL in 20 anni non ha costruito neanche un campo di calcetto"

"Il presidente De Laurentiis in questo è inaffidabile".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato le indiscrezioni sulla possibile realizzazzione di un nuovo stadio e un nuovo centro sportivo del Napoli: "In 20 anni De Laurentiis non è riuscito a costruire neanche un campo di calcetto, ora vogliamo pensare che in 2 anni riesca a costruire stadio e centro sportivo? Ma per favore! Il presidente De Laurentiis in questo è inaffidabile".